Lebenstedt: Transporter kracht gegen Baum – Fahrer verletzt

Salzgitter. In Lebenstedt ist in der Nacht zu Samstag ein 55-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen Straßenbaum gefahren. Der Mann musste befreit werden.

In Lebenstedt ist in der Nacht zu Samstag ein Transporter alleinbeteiligt gegen einen Straßenbaum gefahren. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Erhard-Straße in Lebenstedt hat sich in der Nacht zu Samstag ein 55 Jahre alter Mann verletzt. Der Fahrer des Transporters kam laut Polizei gegen 1.20 Uhr alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der Mann wurde eingeklemmt und musste von der Salzgitteraner Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Wagen befreit werden. Der 55-Jährige kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, stand der Fahrer wohl unter Alkoholeinfluss. Der Gesamtschaden durch den Unfall liegt bei etwa 10.000 Euro.

Müllcontainer in Lebenstedt brennt – Polizei bittet um Hinweise

Wenige Stunden später hat es am Samstag in der Kampstraße gebrannt. Betroffen war ein Müllcontainer, der laut Salzgitters Polizei von Unbekannten in Brand gesetzt wurde. Durch schnelles Einschreiten der Feuerwehr gegen 3.25 Uhr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Fahrzeuge verhindert werden. Es entstand ein Schaden im Wert von zirka 400 Euro.

Wie der Täter den Müllcontainer anzündete, ist bislang unklar. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Feuer machen können, sollen sich bei der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 melden.

Für die Salzgitteraner Feuerwehrleute und Polizisten waren es anstrengende Stunden: Das Unwetter am Freitagabend sorgte für zahlreiche Einsätze.

