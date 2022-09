Einbruch in Salzgitter Lebenstedt: Unbekannte stehlen Bargeld

Lebenstedt. Unbekannte Täter brachen in einen Gewerbebetrieb in Lebenstedt ein und stahlen Bargeld. Auch am Mittwoch hatte es einen Einbruchsversuch gegeben.

Ein versuchter und ein gelungener Einbruch ereigneten sich in Lebenstedt am Mittwoch und Donnerstag. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto)

In Salzgitter Lebenstedt in der Straße Wildkamp sind unbekannte Täter am frühen Donnerstag gegen 3.15 Uhr in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Nach einer Meldung der Polizei konnten die Täter eine Schiebetür gewaltsam aufbrechen und so in den Betrieb gelangen. Dort stahlen sie Bargeld in einer höheren dreistelligen Summe. Den verursachten Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 1.000 Euro. Die Polizei Salzgitter bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 18970.

Einbruchsversuch in Lebenstedt: Polizei sucht Hinweise

Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr versuchten Unbekannte auch in der Straße Häherfall in ein Haus einzubrechen. Dort schafften die Unbekannte es aber nicht, in das Haus einzutreten. Durch den Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, richteten sie aber dennoch mindestens 300 Euro Schaden an. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, unter (05341) 18970 Hinweise zu geben.

