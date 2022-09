Eine Krankenpflegerin wechselt die Infusion einer Patientin in einer Klinik (Symbolfoto). Die hohe Arbeitsbelastung findet sich in erschreckenden Zahlen wieder: Mehr als 92 Millionen Überstunden haben sich in deutschen Kliniken bereits in diesem Jahr angesammelt. Allein auf den Intensivstationen der Krankenhäuser fehlen rund 50.000 Pflegekräfte, wie eine von der Hans-Böckler-Stiftung gefoerderte Studie zeigt. Die Versorgungslücke wächst weiter. Prognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge könnten in Deutschland im Jahr 2035 bis zu 500.000 Pflegekräfte fehlen.