Frontalkollision in Salzgitter: 18-Jährige missachtet Vorfahrt

Salzgitter. In Lebenstedt hat es am Samstagnachmittag gekracht. Zwei Autos wurden beschädigt. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht.

In Salzgitter hat es am Samstagnachmittag eine verheerende Kollision gegeben (Symbolfoto).

Auf der Reppnerschen Straße in Lebenstedt ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Feldstraße. Beim Linksabbiegen in die Straße Über den Bülten missachtete sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Autos.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 18-Jährige verletzt. Ihr Pkw erlitt Totalschaden. Der 37-jährige Autofahrer des entgegenkommenden Wagens blieb unverletzt. Auch an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12.500 Euro.

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Gegen 2.30 Uhr ist Sonntagnacht ein 31-Jähriger in auffälliger Fahrweise mit seinem Pkw in der Neißestraße unterwegs gewesen. Bei einer dortigen Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem Salzgitteraner wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

red

