Ein neuer Geldautomat für Steterburg

Thiede. Nach der Sprengung des Geldautomaten in Steterburg im März gibt es nun einen Container mit einem neuen Automaten als Provisorium.

So sieht der Container mit dem Geldautomaten in Steterburg aus.

Es war für viele Bewohner in Steterburg ein Schock, als Ende März der Geldautomat in der Filiale an der Schäferwiese gesprengt worden war. Doch nun wurde nach langem Warten ein Container aufgestellt, der nicht nur einen Geldautomaten beinhaltet, sondern auch ein Selbstbedienungs-Terminal bietet.

Gerade für ältere Menschen sei es eine massive Hürde ohne die Filiale gewesen, wie der 72-jährige Karl Otte berichtet, der das neue Provisorium gestern Morgen besuchte. „Natürlich gibt es unten noch eine Filiale, aber für mich ist sie nicht einfach zu erreichen, da ich eingeschränkt mobil bin“, erklärte er weiter. Er freue sich, dass es endlich eine Lösung gebe und das sogar barrierefrei.

Die Freude über das Provisorium liegt auch bei der Braunschweigischen Landessparkasse, wie Marion Thomsen, Pressesprecherin der BLSK berichtet. So können nach langer Zeit Kunden wieder in der Zeit von 6 bis 22 Uhr ihre Bankgeschäfte erledigen. Bis zur Wiedereröffnung der ursprünglichen Filiale kann es jedoch noch etwas dauern, hatte Thomsen bereits vor einigen Wochen erklärt. Solange werde man aber für die Kunden den Container anbieten.

Lesen Sie mehr Artikel über Salzgitter und Umgebung:

Neubau des St. Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter-Bad startet

Illegales Autorennen in Lebenstedt – Polizei ermittelt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de