Kinderschutzbund Salzgitter löst sich auf

Nach mehr als 30 Jahren ist bald Schluss im Kinderschutzbund Salzgitter. Eugen Schmidt, 1. Vorsitzender des Ortsverbandes, erklärt, die Entscheidung, den Standort aufzulösen, sei ihm schon sehr schwer gefallen. Nur sei ihm keine Wahl geblieben. Schmidt, der seit fast fünf Jahren den Verein leitet, erklärt die Umstände dieser Entscheidung sichtlich betroffen. „Es hat einfach so nicht mehr funktioniert“, sagt er.

Erst im letzten Jahr wurde ein neuer Vorstand gewählt, und man habe wirklich viel Zuspruch erhalten. Doch habe sich auch vieles verändert, erklärt Schmidt weiter. „Als wir im letzten Jahr den neuen Vorstand wählten, waren wir euphorisch und hofften, es ginge gut weiter und ich würde unterstützt werden, doch bereits nach kurzer Zeit verließen uns schon zwei Vorstandsmitglieder aus Zeitmangel.“

An fehlendem Geld lag die Entscheidung nicht

Es ist ja auch nicht erst kürzlich schwierig geworden, die Schwierigkeiten waren bereits mit Anfang der Corona-Pandemie zu spüren, da beispielsweise die Kleiderkammer wegfiel. Es sei auch kein Geheimnis, sagt Schmidt, dass ein Großteil der fast 30 Mitglieder auch ältere Menschen seien, und diese sich auch gesundheitlich gesorgt und Angst vor einer möglichen Infektion gehabt hätten. So sei dann auch das Standbein weggebrochen. Doch es sei auch in den letzten Monaten deutlich zu spüren gewesen, dass es nicht mehr so gelaufen sei wie üblich, erklärt Schmidt.

So habe man sich dann in der letzten Mitgliederversammlung dazu entschlossen, den Standort aufzulösen. Man habe auch auf Landesebene überlegt, wie es weitergehen könne, doch habe dies zu keinem Entschluss geführt, der fortführend Wirkung zeige.

Wie Schmidt deutlich macht, ist der Entschluss schon besiegelt. Demnach befindet sich der Ortsverband schon in einer Sperrfrist, die die Satzung für eine Schließung vorsieht. Schmidt zufolge will man in diesem Jahr auch noch aktiv beispielsweise Vereine unterstützen. Denn an finanziellen Mitteln habe der Entschluss nicht gelegen. Auch sei man weiterhin Ansprechpartner für Sorgen und Nöte, und man werde bei Bedarf auch weiterhin ein engen Austausch mit den Behörden pflegen. Für Eugen Schmidt ist es auch wichtig, nicht einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Der Verein habe eine lange Zeit viel Gutes zum Stadtbild beigetragen. Erst kürzlich habe man ja auch noch beispielsweise die Kinderrechte-Bänke errichtet. Schmidt bedankt sich bei allen Unterstützern und für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Salzgitter.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de