Wie lebenswert ist Salzgitter? Ihre Meinung zählt!

Salzgitters Industriebetriebe starten durch in die Zukunft – doch wie bewerten die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner „ihre“ Stadt als Lebensraum? Wie lebenswert ist die Stadt? Was muss aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger dringend verändert oder verbessert werden? Was ist einzigartig und sollte vielleicht noch mehr herausgearbeitet werden? Genau das wollen wir wissen. Wir möchten eine Diskussion anstoßen, wie die Stadt, die Heimat für mehr als 100.000 Menschen ist, sich entwickeln sollte. Wer kann das am besten beurteilen? Genau! Sie! Deshalb: Machen Sie mit beim großen Salzgitter-Check, den unsere Zeitung gemeinsam mit dem Team der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften erstellt hat.

Wie lebenswert ist Salzgitter? Das können Sie als Bürgerin oder Bürger am besten beantworten

Was Sie tun müssen? Gar nicht viel. Über einen Link gelangen Sie direkt zur Umfrage. 33 Fragen warten dort auf Sie. Nehmen Sie sich 10 bis 15 Minuten Zeit – und helfen Sie dabei, die Grundlage für die große Diskussion zur Zukunft der Stadt zu legen. Je mehr mitmachen, umso aussagekräftiger werden die Ergebnisse. Die übrigens wird das Team um Professor Ernst-Otto Thiesing von der Ostfalia auswerten. Die Umfrage läuft nun seit gut einer Woche – es haben schon Hunderte mitgemacht. Es dürfen aber sehr gerne noch viel mehr werden! Hier geht es direkt zur Umfrage

Die Resultate werden wir dann bei uns in der Zeitung und auch auf unserem Online-Portal vorstellen. Und als Grundlage für Interviews, Diskussionsrunden und Nachfragen bei Bürgerinnen und Bürgern und auch Entscheidern nutzen. Wir werden selbstverständlich auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, fragen, wie Ihre Wünsche umzusetzen sind, wie genau Sie sich ihr Salzgitter von morgen wünschen. Wie können Probleme, die die Wissenschaftler anhand der Umfrage-Ergebnisse ausgemacht haben, angegangen werden? Auch solche Diskussionen möchten wir anstoßen. Was wir uns wünschen, ist eine öffentliche Debatte, die alle Menschen mitnimmt.

Auf Grundlage der Umfrage-Ergebnisse möchten wir eine öffentliche Diskussion zur Zukunft der Stadt anstoßen

Auch bei der Diskussion sind wir dann wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Schreiben Sie uns, wenn Sie sich als Experte für einen bestimmten Bereich zur Verfügung stellen möchten. Ganz egal, ob es um die Belange von Familien, um die Infrastruktur, Sport, Kultur, Schule oder Verkehr geht. Ihre Meinung interessiert uns. Ihr Wissen und Ihre Expertise ist gefragt. Wir möchten unseren Pool an Ansprechpartnern erweitern, diverser gestalten. Die ersten Rückmeldungen haben wir bereits erhalten – und freuen uns sehr darüber. Wenn auch Sie bereit sind, uns zu Ihrem Fachthema Auskunft zu geben – mailen Sie uns an redaktion.salzgitter@funkemedien.de

Im erstern Teil des Salzgitter-Checks geht es übrigens um die Themen Einkaufen und Innenstädte, Ärzte und Krankenhäuser, Mobilität, Verkehr und Wohnen. Dieser Fragebogen ist noch bis Dienstag, 11. Oktober, 23.59 Uhr, online gestellt. Alle Teilnehmenden können an einer Verlosung von 5 mal 50 Euro teilnehmen. Der zweite Teil der Befragung mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung und Freizeit geht dann im November online.

