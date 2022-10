Mobbing – Hier bekommen Salzgitters Grundschüler Hilfe

Lehrer und Sozialpädagogen aus Grundschulen in Salzgitter nahmen an der Schulung bei der Polizei teil.

Immer früher haben Kinder eigene Smartphones, mit denen sie auch soziale Netzwerke nutzen. Und hier erleben sie oft schon im Grundschulalter Ablehnung oder gar Mobbing. Wie Kinder mit solchen negativen Erfahrungen umgehen können, wie sie sich schützen, Hilfe holen oder selber helfen können, sollen ihnen nun in Salzgitter von der Polizei geschulte Lehrerinnen und Lehrer oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vermitteln. Mit Hilfe des Medienpaketes „Chat Scouts“.

Mit einem Medienpaket können Lehrer und Sozialpädagogen in Salzgitter Grundschüler stärken und für das Thema Mobbing sensibilisieren

Am Freitag fand eine solche Schulung in Lebenstedt statt. Claudia Kramer, Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel leitete die Präsentation. Vertreter von mehr als zehn Grundschulen waren dabei. „Wir möchten die Schulen so ausrüsten, dass sie dieses Thema selber mit den Kindern bearbeiten können“, sagte Claudia Kremer. „Wir möchten sensibilisieren, Kompetenzen und Ressourcen stärken. Das Material ist so konzipiert, dass es selbsterklärend ist.“

Das Paket, das die Lehrer und Sozialpädagogen am Freitag an die Hand bekamen, ist vielfältig. „Sie können sich das herauspicken, was Sie benötigen“, betonte Kremer. Dazu gehören zum Beispiel sechs kurze Filme ver Themen wie „Was ist Mobbing?“, „Wie fühlen die Opfer?“, „Wo gibt es Hilfe?“.

Im Mittelpunkt: die „Chat Scouts“. Die Zeichentrick-Figuren Lilli, Nick, Yasin und Merle zeigen den Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen (Cyber-)Mobbings aus verschiedenen Perspektiven und bieten Lösungen und Hilfe. Und das ganz kind- und zeitgerecht aufgearbeitet.

Immer früher sind Kinder mit eigenen Smartphones in sozialen Netzwerken unterwegs

„Kinder nutzen soziale Netzwerke, um Kontakt mit Mitschülern zu halten. Aber auch, um sich zu präsentieren. Das haben sie von uns Erwachsenen übernommen“, schilderte Claudia Kremer. „Im Grundschulalter geht es für die Kinder schon los mit dem Thema Mobbing. Daher ist es wichtig, auch schon früh mit der Präventionsarbeit anzusetzen.“ Und sie zeigte die Situation anhand der KIM-Studie (Kindheit, Internet, Medien). Demnach haben 50 Prozent der Kindern (6 bis 13 Jahre) ein Handy/Smartphone. Hier ein wichtiger Tipp der Expertin von der Polizei für die Lehrer und Sozialpädagogen: „Machen Sie als Schule darauf aufmerksam, dass es spezielle Kinder-Suchmaschinen gibt. Viele Eltern wissen das gar nicht.“ Auch oft unbekannt: WhatsApp dürfen eigentlich erst Jugendliche ab 16 Jahren nutzen. Die Realität sehe jedoch oft anders aus. Facebook und Instagram seien ab 13 Jahren erlaubt. Der Appell von Claudia Kremer: „Lassen Sie die Eltern nicht außen vor. Holen Sie sie mit ins Boot.“

Mobbing sei längst Realität im Alltag unserer Kinder. „Das, was hier bei uns bei der Polizei angezeigt wird, ist unterirdisch. Immer wieder kommt heraus, dass Kinder Angst haben, mit Erwachsenen über dieses Thema zu sprechen“, schilderte die Polizistin ihre Erfahrungen. Und genau da wolle das Projekt „Chat Scouts“ ansetzen.

