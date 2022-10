Sehlder feiern den 111. Geburtstag ihrer Grundschule

Sehlde. Ganz viele Erinnerungen wurden am Freitag beim Schulfest in Sehlde ausgetauscht. Dort wurde der 111. Geburtstag gefeiert.

111 Jahre Grundschule Sehlde - das wurde am Wochenende groß gefeiert.

111 Jahre Grundschule Sehlde. Diesen Schnapszahlen-Geburtstag galt es bei goldenen Herbstwetter am Freitagnachmittag zu feiern. Die Gäste freuten sich über viele Erinnerungen an eine (bei vielen) längst vergangene Schulzeit.

Für viele Gäste war der Besuch der Geburtstagsfeier der Grundschule Sehlde eine Zeitreise

„Wir wollen bei unserem Schulfest die damalige Zeit wieder aufleben lassen“, erklärte Schulleiterin Svenja Vollmer beim Blick auf die Pausenspiele der Vergangenheit: Reifenrollen, Zielwerfen, Hüpfekästchen oder Gummi-Twist – alles war am Freitagnachmittag möglich. Die erste Klasse steuerte zum Festprogramm einen Kinderreigen bei. Mit einer kleinen Aufführung hatte die Klasse 3 bereits zuvor an das aufregende Schuljahr im Jahre 1911 erinnert, als die Sehlder Schüler den schmucken, weiß verputzten Neubau beziehen durften. Weit hatten es die damals 100 Kinder beim Gang quer über den Schulhof nicht: Der Altbau aus rotem Klinker stand (und steht) direkt nebenan. In dem ehemaligen Schulhaus befinden sich heute Wohnungen.

Und dann galt es für Ehemalige, Eltern und Kinder, das 111-Jahre -alte Schulgebäude auf eigene Faust zu entdecken. „Der Trecker-Reifen lag da schon, als ich hier neu war“, schmunzelte Ute Binder über das unverhoffte Wiedersehen. Sie war von 1966 bis 2006 in Sehlde Lehrerin und auch Schulleiterin. Gerne war sie zur Schulfeier gekommen.

Wo ist nur der Birnbaum, den einst Herr von Ribbeck der Grundschule Sehlde schenkte?

Aber irgendwo stand doch auch mal ein Birnenbaum? Den Baum gibt es nicht mehr, aber seine Geschichte blieb legendär: Der Lehrer Wilfried Bartels hatte kurz nach der Wende Kontakte zu dem Herrn von Ribbeck im Havelland geknüpft, eben zu einem Nachfahren jenes aus der Literatur bekannten Mannes, der sich einst eine Birne mit ins Grab legen ließ. „Einen kleinen Birnenbaum brachte er mit“, erinnerte sich Klaus-Michael Henschel (Schulleiter bis 2014). Der Birnenbaum ging irgendwann ein, aber das so wunderschöne Gedicht aus der Feder Theodor Fontanes blieb über viele Jahre jedem Sehlder Grundschüler präsent.

So wurde Freitagnachmittag das Wiedersehen gefeiert – und tief versunken in der „Sehlder Schulkiste“ geblättert – einer Schülerzeitung aus dem Jahr 1986. Sie wurde damals für 50 Pfennig verkauft.

Vergangenheit schön und gut, aber wie wird die Zukunft der Grundschule Sehlde sein? Aktuell besuchen 61 Kinder in den Klassen 1 bis 4 die Einrichtung. Auch gibt es ein Hortangebot. „Unsere Anmeldezahlen sind super“, sagt Schulleiterin Svenja Vollmer. Eine große Herausforderung werde auf jeden Fall die Digitalisierung der kleinen Grundschule sein, so Vollmer.

