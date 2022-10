Braunschweiger Autor liest aus „Calders“

Die Thriller von V.S. Gerling sind spannend und gefragt: Die meisten Exemplare, die sich im Bestand der Stadtbibliothek Salzgitter befinden, sind entliehen, weshalb im Krimi-Regal eine Lücke klafft, so die Verwaltung in einer Mitteilung. Doch dies sei kein Grund zum Verzweifeln: Am Freitag, 21. Oktober, können Krimi-Fans den Autor an der Joachim-Campe-Straße 4 live erleben. Ab

18.30 Uhr lesen dann V. S. Gerling & Co. in einer rund einstündigen szenischen Lesung aus dem Thriller „Calders“.

Die Handlung: Der Ermittler Nicolas Eichborn ist zum Nationalen Sicherheitsberater der Bundesregierung ernannt worden. Während er aktiven Verschwörern nachspürt, bekommt er Hinweise auf einen geplanten Anschlag. Mit Hilfe der Sprengung eines Berges soll ein Tsunami ausgelöst werden, der für Millionen von Menschen den Tod bedeuten könnte. Spielt auch der amerikanische Präsident eine Rolle in den Anschlagsplänen? Die Story und die Veranstaltung versprechen knisternde, atemlose Spannung, so die Stadt.

Die Lesung in der Stadtbibliothek Salzgitter ist einsteigerfreundlich

Da jeder Fall der Thriller-Reihe für sich abgeschlossen ist, sei diese Lesung auch für all jene interessant und empfehlenswert, die die ersten Veranstaltungen verpasst hätten.

Hinter dem Pseudonym V. S. Gerling verbirgt sich der Braunschweiger Autor Volker Schulz. Er bezeichnet sich nach Stadtangaben selbst als „Instinkt-Schreiber“ und erklärt das so: „Ich habe nämlich zu Beginn eines Projektes keine Ahnung, wohin die Reise geht. Ein Buch zu schreiben, ist für mich so wie ein neues Buch zu kaufen und es zu lesen – eine Entdeckungsreise.“

Der Eintritt kostet 4 Euro. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Anmeldungen für die Veranstaltung werden erbeten unter der Telefonnummer (05341) 8393434 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de.

