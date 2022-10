Salzgitter: Unbekannte beschmieren Auto mit blauer Farbe

Salzgitter. In den Salzgitteraner Ortsteilen Lobmachtersen und Gebhardshagen beschädigten Unbekannte zwei Autos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Sowohl in Lobmachtersen als auch in Gebhardshagen haben Unbekannte am Wochenende jeweils ein Auto beschädigt. Das teilt die Salzgitteraner Polizei mit, die zu beiden Fällen Zeuginnen und Zeugen sucht.

In Lobmachtersen beschmierten die Täter im Dorenwinkel einen Ford Mondeo mit blauer Farbe. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, an. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

In Gebhardshagen zerkratzten Unbekannte im Plantagenweg einen Audi A4 – und zwar zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 14 Uhr. In diesem Fall beträgt der Schadenswert zirka 500 Euro.

In beiden Fällen leitete die Polizei aus Salzgitter-Bad entsprechende Strafverfahren ein. Hinweise: (05341) 8250.

