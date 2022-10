Schwerer Unfall beim Abbiegen in Salzgitter-Bad – Verletzte

Salzgitter-Bad. Auf der Kreuzung Am Pfingstanger ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Es gab Verletzte und starke Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Salzgitter-Bad hat es am Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben.

Gegen 19 Uhr hat sich in Salzgitter-Bad auf der Kreuzung Am Pfingstanger ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei vor Ort mitteilt, beabsichtigte ein schwarzer Suzuki nach links in die Straße Am Pfingstanger abzubiegen, übersah jedoch einen entgegenkommenden Toyota und stieß mit diesen zusammen. Durch den schweren Aufprall, schleuderte der Suzuki auf die andere Seite, auch lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die jeweiligen alleinbeteiligten Insassen wurden leicht verletzt.

Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Es kam zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Im Einsatz neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter war auch die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Bad.

