Große Partys und Gruselgänge: Das ist Halloween in Salzgitter los

Salzgitter. Halloswim, eine riesige Indoor-Party und feiern in Lebenstedt – Mit diesen fünf Tipps können Sie das vielfältige Fest in Salzgitter erleben.

Halloween ist in Salzgitter auch ein Familienfest. Denn neben den klassischen großen Feiern am Abend, gibt es auch für kleinere Freunde des Gruselns Angebote an diesem Wochenende. An dieser Stelle haben wir fünf Tipps zusammengestellt, wie man Halloween in Salzgitter dieses Jahr begehen kann.

Große Party im Marienbruch

Im Veranstaltungszentrum Marienbruch steigt am heutigen Samstag eine Halloween-Party mit Live-Musik des DJ-Duos Benz. Die Veranstalter bitten Gäste, im Halloween-Kostüm zu erscheinen. Start der Party ist um 21 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro. An der Abendkasse müssen feierwütige Geister und Vampire 15 Euro zahlen.

Party in der Jever Klause

Wer schon zwei Stunden vorher loslegen oder einfach eher eine Baratmosphäre genießen möchte, kann auch zur Halloweenparty der Jever Klause in der Chemnitzer Straße in Lebenstedt. Dort geht es am Samstag nämlich schon um 19 Uhr los. Laut Veranstalter sind Halloweenkostüme sehr willkommen, aber kein Muss. Auch unverkleidet kann man dort also feiern

Halloswim im Stadtbad

Wer sich nach den ganzen Feiern dann etwas abkühlen und erholen will, kann das am Reformationstag, Montag, 31. Oktober, sogar im Stadtbad in Lebenstedt tun. Denn das ist zum sogenannten Halloswim von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Halloswim von 12 bis 17 Uhr wollen die Betreiber das Becken so richtig zum brodeln bringen.

Der Aqua-Track steht für Besucher bereit und ein freischwimmendes Katapult sorgt für Nervenkitzel. Damit können sich vor allem die kleinen Wasserratten in die Höhe schießen lassen. Für die Poolparty kündigt das Stadtbad auch noch einige andere Überraschungen an.

Indoor-Party bei Hally Gally

Beim Indoor-Spielplatz „Hally Gally“ findet vom 29. bis zum 31. Oktober eine große Halloween-Kinderparty statt. Von 10 bis 19 Uhr bietet der Spielplatz bei schauriger Stimmung nicht nur seine alltäglichen Angebote im Halloween-Look, sondern auch verschiedene moderierte Kinderspiele, Kostümwettbewerbe und weitere Aktivitäten. Der Eintritt kostet für Kinder 8 und für Erwachsene 5 Euro.

Der Gruselgang der Salzgitteranerin Brina Feist bekommt dieses Jahr noch ein paar Neuerungen. Foto: Brina Feist / Privat

Gruselgang in der Erzbahnstraße

Die Salzgitteranerin Brina Faust stellt dieses Jahr zur Halloween außerdem wieder ihren beliebten Gruselgang in der Erzbahnstraße 62 in Lebenstedt zusammen. Am Reformationstag können die kleinen Gruselfreunde mit viel Mut und einer Prise Glück dort von Feist selbst gepackte Halloweentüten erhaschen. Im vorangegangenen Jahr konnte Feist mit ihrem Gruselgang insgesamt 120 kleine Halloweenfreunde begeistern und auch ein wenig erschrecken. Dieses Jahr plant die Lebenstedterin auch ein paar Neuerungen für den Gang um ihr Eigenheim: Neben mehr Details soll es auch eine Fotowand geben, vor der sich die mutigen Bezwinger des Gruselgangs verewigen können.

