Matratzenbrand und Schuppenfeuer – viel los für Liebenburger Wehr

Liebenburg. Die Rettungskräfte rückten in der Nacht zu Sonntag zu zwei Einsätzen aus. In der Klinik Dr. Fontheim brannte eine Matratze, in Döhren ein Schuppen.

In Döhren brannte in der Nacht zu Sonntag ein Geräteschuppen.

Viel zu tun gab es in der Nacht zu Sonntag für die Feuerwehren der Gemeinde Liebenburg. Erstmals heulten die Sirenen um eine Minute nach Mitternacht über den Liebenburger Dächern auf, als die Brandmeldeanlage der Klinik Dr. Fontheim zum Einsatz rief. Nur wenige Minuten später ertönten die Sirenen erneut über Liebenburg, aber auch über Döhren, Neunkirchen und Othfresen, um die Feuerwehren zu einer zweiten Einsatzstelle, einem Gebäudefeuer in Döhren, zu alarmieren. „Das Ausrücken der Liebenburger Feuerwehr erfolgte parallel zu den beiden Einsatzstellen“, berichtete der Liebenburger Ortsbrandmeister Martin Müller auf Nachfrage unserer Zeitung.

In „Haus 6“ der Klinik fanden die Liebenburger Feuerwehrleute eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer vor. Die Liebenburger Feuerwehr löschte das Feuer, während die weiteren Liebenburger Kräfte und Fahrzeuge zur Einsatzstelle in Döhren fuhren. Dort vereinten sie sich zur Brandbekämpfung mit den Feuerwehren Döhren, Neuenkirchen und Othfresen. Andrej Deobald war in Döhren der Einsatzleiter. Es brannte in der Straße Am Hellebach ein Geräteschuppen. Die Brisanz ergab sich durch die Nähe zum Wohnhaus und die Enge auf der Straße. Die Bewohner selber hatten in der Nacht die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Schnell löschten die Einsatzkräfte auch dieses Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Es gab keine Verletzten.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

70 Rettungskräfte waren in Döhren im Einsatz

Vorsorglich betreute der Rettungsdienst die Bewohner ärztlich. 70 Rettungskräfte, so schätzte Deobald, waren dort in der Nacht im Einsatz. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei Goslar nahm die Ermittlungen auf. Zur Brandursache oder Schadenshöhe konnten in der Brandnacht vor Ort nach keine Angaben gemacht werden. Für den Einsatz der Rettungsarbeiten blieb die Straße zwischen der Abzweigung nach Dörnten bis zur Ortsmitte Döhren komplett gesperrt.

Doch für die DRK-Bereitschaft aus Döhren sollte die Nacht noch nicht enden. Sie verließen die Döhrener Einsatzstelle, um bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten zwischen Goslar und Hahndorf Hilfe zu leisten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de