Salzgitteraner überweist dreisten Betrügern 5160 Euro

Salzgitter. Der 80-Jährige fiel auf eine SMS der Unbekannten ein. Die Beamten zogen in Salzgitter-Bad eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr.

Ein 80-jähriger Salzgitteraner ist am Wochenende von dreisten Betrügern um 5160 Euro gebracht worden (Symbolfoto).

Betrüger haben einen 80-jährigen Mann aus Salzgitter dazu gebracht, 5160 Euro an sie zu überweisen. Nach Angaben der Polizei erhielt er eine SMS, in der vorgegeben wurde, dass sie von seiner Tochter stammt, die ihr Online-Banking nicht benutzen könne. Der Angeschriebene glaubte, dass die Nachricht tatsächlich von seiner Tochter geschickt wurde. Ein Strafverfahren wegen Betrugs wurde eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass es sich hierbei um eine zurzeit vermehrt auftretende Betrugsmasche handelt und bittet darum, die Herkunft einer Nachricht vor etwaigen Zahlungen zu verifizieren.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Unbekannte dellen Pkw in Salzgitter-Bad ein

Zwischen 6.30 und 22.30 Uhr haben Unbekannte am Samstag im Gittertor in Salzgitter-Bad die Motorhaube eines Dacia Sandero eingedellt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung läuft. Zeugenhinweise unter (05341) 8250.

Polizei zieht 29-jährige Autofahrerin in Salzgitter-Bad aus dem Verkehr

Gegen zwei Uhr am Sonntagmorgen hat die Polizei in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad eine 29-jährige Fahrerin eines Pkw kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Salzgitteranerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die 29-jährige erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de