Polizei Salzgitter: Unbekannte werfen Schulfenster ein

Die Salzgitteraner Polizei ermittelt zu verschiedenen Sachbeschädigungen im Stadtgebiet. Im Salzgitteraner Stadtteil Fredenberg etwa wurden mehrere Fensterscheiben der Schule am Hans-Böckler-Ring eingeworfen. Unbekannte schmissen mit Steinen – und verursachten einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise zu diesem Fall, der sich zwischen dem 24. Oktober (16 Uhr) und 1. November (8 Uhr) ereignet hat, nimmt die Polizei telefonisch unter (05341) 18970 entgegen.

In Salzgitter-Bad wiederum sind am Mahner Berg mehrere Autos mit Farbe besprüht worden. Die Polizei zählt „mindestens acht Fälle“, bei denen die Täter zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, den Fahrzeuglack verunstaltet haben. Der Schaden bei den Fahrzeugen, die auf einer Parkfläche standen, beläuft sich auf eine vierstellige Höhe. Hinweise: (05341) 8250.

Lebenstedt: Unbekannte brechen in Restaurant ein

In der Neißestraße in Lebenstedt sind bislang unbekannte Täter in ein Restaurant eingebrochen. Wie die Salzgitteraner Polizei erläutert, gelangten die Unbekannten durch die Zugangstür in das Objekt, erbeuteten aber nichts. „Es entstand jedoch ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe“, so die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr. Zeugenhinweise sind zu richten an (05341) 18970.

