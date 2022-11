Salzgitter. Unbekannte brachen in eine Wohnung in Lebenstedt ein. Außerdem stoppte die Polizei einen alkoholisierten Fahrer in Salzgitter-Bad.

Unbekannte brachen eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Lebenstedt auf. (Symbolbild)

Polizeieinsätze in Salzgitter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Salzgitter

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Lebenstedt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Marienbruchstraße. Ob die Diebe Gegenstände aus der Wohnung stahlen und wie hoch der entstandene Schaden ist, ermittelt die Polizei derzeit. Hinweise unter (05341) 18970.

Autofahrer alkoholisiert in Salzgitter-Bad unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Salzgitter-Bad hat die Polizei am Mittwochabend einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Laut Mitteilung der Beamten stoppten sie den 52-jährigen Autofahrer gegen 21.45 Uhr in der Straße Hinter dem Salze. Während der Kontrolle bemerkte die Polizei, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dann ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Verfahren ein.

Mehr Polizeimeldungen aus der Region:

Radfahrerin bei Unfall in Salzgitter-Bad verletzt

Im Kreuzungsbereich der Nord-Süd-Straße und Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad ist es am Mittwoch, gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 28-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei übersah eine 69-jährige Autofahrerin beim Abbiegen die Radfahrerin. Infolge des Unfalls stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

red

