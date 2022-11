Das sind die Top 4 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Salzgitter. Kabarett, Ausstellungen und Rock und Pop – das können Sie am Wochenende in Salzgitter unternehmen.

In der KZ-Gedenkstätte Drütte öffnet am Wochenende eine dokumentarische Fotoausstellung zum letzten Mal.

Dieses Wochenende können Sie zum letzten Mal die Fotoausstellung „Alle Männer raus“ in der KZ-Gedenkstätte in Drütte anschauen. Wer eher Lust auf Comedy und Kabarett hat, der kommt dieses Wochenende in Salzgitter ebenfalls auf seine Kosten. Am Sonntag gibt es in Thiede außerdem eine spannender Mix aus Geschichten und Pop und Rock Musik. Alle wichtigen Infos zu unseren Top vier am Wochenende, fassen wir wie immer an dieser Stelle zusammen.

Finissage in Drütte

Nach sechs Monaten endet amSamstag, 12. November, die Fotoausstellung „Alle Männer raus“ von Maarten Verbaarschot. Die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ-Drütte lädt zu diesem Anlass von 11 bis 12 Uhr zur Finissage ein. Verbaarschot behandelt in der Ausstellung die familiären Traumata, die dadurch entstanden, dass sein Vater und sein Onkel von den deutschen mit vielen Leidensgenossen abgeholt und nach Deutschland transportiert wurden. Dort mussten sie für die nationalsozialistische Kriegsindustrie Zwangsarbeit leisten. Elf dokumentarisch-poetische Bilder erzählten ihre Geschichte. Der Arbeitskreis Stadtgeschichtet bittet um eine Anmeldung bis zum 10. November. Der Eintritt ist kostenfrei.

Nikita Miller in der Kniki

Nikita Miller bezeichnet sich selbst als comedic Storyteller. Seine Erzählungen porträtieren Nikitas Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen und zahlreichen unfassbaren Erlebnissen. Kabarettist Dieter Nuhr sagt über ihn: „Nikita Miller macht etwas, was ich noch nie gesehen habe: Er erzählt witzige Geschichten, die sich aber nicht von Pointe zu Pointe hangeln und gerade deshalb lustig sind. Sein Vortrag hat Tiefe und Authentizität. Die Texte bewegen den Zuschauer, und man hört gerne und gespannt, ja geradezu gefesselt zu. Das ist eine völlig eigene Form von Alltagssatire. Ich bin begeistert!“. Miller tritt am 12. November um 20 Uhr in der Kniki auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 17 Euro. Die Kleinkusntbühne meldet außerdem: Die Veranstaltung mit Kabarettist und Fernsehmoderator Florian Schroeder, die am Samstag, 3. Dezember, in der Kniestedter Kirche stattfindet, ist vollkommen ausverkauft.

Nikita Miller tritt mit seinem Programm „Freizeitgangster gibt es nicht“ in der Kniki auf. Foto: Kleinkunstbühne / Privat

Ausbilder Schmidt in Lebenstedt

Alle Comedyfans können sich außerdem auf Freitag, 11. November, freuen, wenn Ausbilder Schmidt ab 19.30 Uhr in der Kulturscheune sein neues Programm vorstellt. Ausbilder Schmidt regt sich über alle Alltagshindernisse auf – vor allem über sämtliche Luschen, Luschienen (gesprochen wie Schlumpfine) und Lurche. Comedy mit hoher Gagdichte und jede Menge Publikumsaktionen und Parodien. Und immer ein großer Spaß, wenn Ausbilder Schmidt „aus der Rolle rausgeht“ und sich als Top-Ober-Lusche outet. Karten kosten im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 24 Euro.

Rock und Pop Tales in Thiede

Am Sonntag wartet der Thieder Steterkult mit einem unterhaltsamen Mix aus Storys der Musikbranche und Welthits auf. Von und mit zwei bestens gelaunten Musikern und Insidern aus der Branche – auf zig Instrumenten. Die schönsten Geschichten schreibt der Rock’n’Roll. Jürgen Rau kennt davon so einige. Er war einige Jahrzehnte in verantwortlichen Positionen bei großen Schallplatten-Konzernen tätig. Jetzt präsentiert er seine Lieblings-Geschichten aus dem Backstage-Bereich. Rau präsentiert sich als ein wandelndes Musik-Lexikon, ist Autor mehrerer Bücher über Musik und plaudert aus dem Nähkästchen. Dazu liefert Rau bekannte Musik aus dem Rock- und Popgenre. Eingerahmt wird das charmante Spektakel vom Tausendsassa Richard Rossbach. Der Multi-Instrumentalist, Produzent und Komponist zeigt auf der Bühne eine große Spielfreude und komödiantisches Talent.

Die Musiker Jürgen Rau und Richard Rossbach präsentieren Rock und Pop Tales in Thiede. Foto: Studio B8

