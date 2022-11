Rassekater aus Salzgitter sucht hartgesottene Mädels

Täglich passieren die kuriosesten Geschichten im Tierheim Salzgitter. Lustige, traurige und jene, bei denen man ungläubig den Kopf schüttelt. Eine solche Geschichte hat sich im Sommer abgespielt und führte dazu, dass Kater Enar nun das „Tier der Woche“ ist.

Enar, ein „Britisch Kurzhaar-Kater“, ist das Tier der Woche – er sucht ein neues Zuhause

Im Juli dieses Jahres wurde der „Britisch Kurzhaar-Kater“ Enar umherstreunend gefunden und von einer besorgten Frau in die Obhut des Tierheims in Salzgitter-Bad gegeben. Hier wurde der graue Herr mit dem eigenwilligen Charakter zunächst durchgecheckt und medizinisch versorgt, heißt es in der Mitteilung des Tierheims zum „Tier der Woche“.

Nach einigen Wochen habe sich tatsächlich der Halter gemeldet, der seinen Kater unbedingt abholen wollte. „Kurioserweise hat sich Enars Herrchen trotz mehrerer Kontaktversuche nicht mehr gemeldet, und seinen Kater im Tierheim zurückgelassen“, berichten die Tierschützer. Enar scheint sich nun mit der Situation abgefunden zu haben, dass er sein Herrchen nicht mehr sehen wird. Umso größer ist die Vorfreude auf ein neues Zuhause, in dem er seine Verschmustheit unter Beweis stellen kann.

Doch Vorsicht ist auch bei diesem kleinen Kater geboten: Enar gilt als sehr dominanter Vierbeiner, der sein Zuhause am liebsten mit keiner anderen Fellnase teilen möchte. Und wenn doch, dann nur mit hartgesottenen Katzenweibchen, die mit seinem Verhalten mithalten können. Katzen, die unterwürfiges Verhalten zeigen, werden von Enar gemobbt, so dass Probleme im Haushalt vorprogrammiert sind, sind sich die Tierschützer aus Salzgitter sicher.

Der etwa vierjährige Kater ist ein Abenteurer und sucht ein Zuhause mit Freigang

Für den eigenwilligen Kater wird ein Zuhause mit Freigang gesucht. Der etwa vierjährige Rassekater möchte gerne auf Entdeckungstour gehen und Abenteuer in seinem künftigen Revier erleben. Wer Enar ein neues Zuhause geben möchte, meldet sich im Tierheim in Salzgitter-Bad.

Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.:

Tierheim & Geschäftsstelle: Am Pfingstanger 40, Salzgitter-Bad; (05341) 47886 (Telefon); (05341) 175387 (Fax); www.tierheim-sz.de; www.facebook.com/tierheimsalzgitter

