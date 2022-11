Studierende aus Salzgitter gewinnen in Dresden Multimediapreis

Fünf Studierende aus Salzgitter haben in Dresden beim Deutschen Multimediapreis „mb21“ einen Sonderpreis zum Jahresthema „Grenzenlos!“ gewonnen. Das teilte der Ausrichter des Wettbewerbs, der unter anderem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der sächsischen Landeshauptstadt Dresden gefördert wird, jetzt mit.

Die Online-Collage der fünf Ostfalia-Studierenden wird in Dresden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet

Für die multimediale Online-Collage „Confessions of the Disobedient“ wurde das Team der „Horrordings Crew“ mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro gewürdigt. Bei der Preisverleihung während des Medienfestivals in den Technischen Sammlungen Dresden wurden die besten Wettbewerbsbeiträge des Deutschen Multimediapreises „mb21“ mit Geldpreisen im Gesamtwert von 11.000 Euro ausgezeichnet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Levin Müller-Holste, Anton Rusch, Jannes Kurt Ulbrich, Danielle Wiesner und Luca Kevin Knoop absolvieren an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Calbecht den Studiengang Mediendesign. Und: Sie wollten mehr über das Thema „Ungehorsam“ wissen. Was genau ist Ungehorsam? Gehören das Brechen von Normen, Verhaltensmustern und Werten dazu? Sollten wir uns alle mehr im Ungehorsam üben? Im Projekt „Confessions of the Disobedient“ setzten sich die im Durchschnitt 22-jährigen Medienmacher mit diesen und daran geknüpften Fragen auseinander, sammelten und sortierten Bekenntnisse zum Ungehorsam aus ihrem Bekanntenkreis und bündelten die Ergebnisse schließlich auf einer eigens designten Website, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Die einfache Bedienung des Web-Angebots und die detaillierte Aufarbeitung schaffen ein hürden-loses und doch spannendes Lesegefühl“, beurteilte die Multimediapreis-Jury den Beitrag. Die Studierenden aus Salzgitter wurden mit Preis für das Jahresthema Grenzenlos geehrt. Das Preisgeld wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestiftet.

Das Thema der Arbeit lautete: Was genau ist Ungehorsam?

Während der Preisverleihung am Samstag im Emanuel-Goldberg-Saal in den Technischen Sammlungen Dresden wurden 15 Projekte aus insgesamt 188 Wettbewerbseinreichungen gewürdigt, teilt der Veranstalter weiter mit. Ausgezeichnet wurden eine Gruppenarbeit, zwei Einreichungen zum Jahresthema Grenzenlos sowie die besten Projekte aus verschiedenen Alterskategorien. Weiterhin wurde der von der Landeshauptstadt Dresden gestiftete Medienkunstpreis vergeben. Die Altersspanne der Gewinner reichte von 8 bis 25 Jahre.

red

