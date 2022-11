In Hohenrode ist am Sonntagabend dieser Wagen verunglückt.

Polizei Salzgitter Autofahrer kracht in Salzgitter auf der B248 gegen einen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am frühen Sonntagabend auf der Bundesstraße 248 zwischen Salzgitter-Hohenrode und Lutter am Barenberge gekommen. Gegen 18 Uhr rückten Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Ringelheim aus. Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Markus Dörrie, berichtet, war ein Autofahrer gegen einen Straßenbaum geprallt und konnte selbstständig sein Fahrzeug nicht mehr verlassen.

Ersthelfer, die den Unfall meldeten, betreuten den Verletzten. Für die Einsatzkräfte galt es, den verletzten Fahrer, der noch in seinem Fahrzeug eingeschlossen war, zu befreien. Dann kümmerte sich der Rettungsdienst um ihn. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße 248 in Höhe der Unfallstelle beidseitig vorübergehend gesperrt. Der verletzte Fahrer kam in ein Klinikum nach Braunschweig. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppwagen transportierte es ab.

