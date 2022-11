Geständnis: Salzgitteranerin Kinga ist nicht Mortens Typ

Harsche Kritik musste Morten, Kingas frisch Angetrauter, von den Kollegen einstecken. In der vorletzten Folge der Sat1-Doku-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat der Software-Berater der Salzgitteranerin ein Geständnis gemacht, das bei den anderen heiratswilligen Männern nicht unbedingt auf Verständnis stieß. Kinga, die quirlige Sachbearbeiterin aus Salzgitter, entspreche „eigentlich nicht seinem Beuteschema“. Heißt: Sie ist eigentlich nicht sein Typ. So manchem Zuschauer – und eben auch den anderen Heiratswilligen „auf den ersten Blick“ – stockte angesichts dieses Geständnisses der Atem. Und es stellte sich die Frage: Warum hat er dann eigentlich „Ja“ gesagt?

Morten muss nach seinem Geständnis deutliche Kritik einstecken

Genau diese Frage stellte auch Oliver, der Franke, der mit Michaela offenbar einen „Volltreffer“ gelandet hat. Genauer betrachtet formulierte er keine Frage, sondern stellte knallhart fest: „Warum hat er sie dann geheiratet? Dann hätte er den Mut haben müssen, Nein zu sagen.“ Jetzt allerdings der Frau, die er geheiratet hat, zu sagen, sie entspreche nicht seinem Beuteschema – das gehe so gar nicht.

Und Kinga? Wie nahm sie dieses Geständnis auf? „Das wühlt mich innerlich schon sehr auf.“ Auch wenn Morten versuchte, doch noch die Kurve zu bekommen: Das Aussehen spiele bei der Partnerwahl schon eine gewisse Rolle, „aber der Charakter ist ja das, was eigentlich zählt“. Und Kinga reagierte in ihrem scheinbar grenzenlosen und unverwüstlichen Optimismus wie folgt: „Dann werde ich jetzt meinen Charakter so rausbringen, dass er sich total in mich verliebt!“ Eine typische Kinga-Reaktion eben.

Die große Frage ist jetzt: Reicht es für die Salzgitteranerin Kinga und Morten?

Dass es bei den beiden nach der „Hochzeit auf den ersten Blick“ nicht immer problemlos rund lief, sahen die Zuschauer schon zuvor. Die quirlige, lebhafte Kinga, die ihr Herz auf der Zunge trägt und so herrlich offen ist, eckte hier und da an bei dem deutlich ruhigeren Morten. Seine Mutter allerdings gestand: „Sie ist genau das, was er braucht.“ Ist das wirklich so? Entscheiden sich beide für den Fortbestand ihrer Ehe, oder ist das Experiment für die beiden schon nach wenigen Wochen wieder vorbei? Diese Frage wird in der finalen Sendung der Staffel am nächsten Montagabend beantwortet. Während die Sache bei anderen Paaren schon ziemlich klar scheint, bleibt es bei der Salzgitteranerin und dem Nordrhein-Westfalen spannend. Die Lösung gibt es nächste Woche Montag, 20.15 Uhr, in Sat1.

