Mehr Arbeitslose in Salzgitter im Dezember

Die Stadt Salzgitter hat im Dezember einen leichten Zuwachs an Arbeitslosen zu verzeichnen, wie aus einer Auswertung der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar hervorgeht. Während im November 2022 noch 5028 Menschen in Salzgitter arbeitslos gemeldet waren, hat sich diese Zahl im Dezember auf 5069 erhöht. Die Arbeitslosenquote in Salzgitter stieg damit leicht von 9,4 auf 9,5 Prozent.

Durchschnitt der Arbeitslosigkeit in Salzgitter 3,1 Prozent über Region

Salzgitter lag im Vormonat damit weiterhin über dem Durchschnitt des Agenturbezirks Braunschweig-Goslar – mit 3,1 Prozent. Dabei zeigt sich eine besondere Entwicklung. Denn nur der Jobverlust von Männern in der Stahlstadt hat für diese leichte Erhöhung gesorgt. Von November bis Dezember haben 40 arbeitslose Frauen eine neue Stelle gefunden. 81 Männer hingegen haben ihre Arbeitsstelle verloren. Damit waren mit einem Anteil von 54,3 Prozent knapp über die Hälfte aller Arbeitslosen in Salzgitter Männer. 45,7 Prozent waren im Dezember Frauen.

Weiterhin viele Langzeitarbeitslose in Salzgitter

38,3 Prozent aller Arbeitslosen in Salzgitter waren im Vormonat langzeitarbeitslos. Diese Menschen sind also mindestens ein Jahr oder länger arbeitslos gemeldet. 46,8 Prozent der in Salzgitter beschäftigungslos gemeldeten Personen waren im Dezember laut Agentur für Arbeit außerdem Ausländer. Die meisten Arbeitslosen in dieser Zeit waren zwischen 25 und 50 Jahre alt. Von November bis Dezember sind außerdem sechs Arbeitsstellen gemeldet worden, die nicht besetzt werden konnten. Damit erhöhte sich die Zahl der offenen Stellen in Salzgitter auf 1077.

Verkehrs- und Logistiksegment leidet unter besonders großer Arbeitslosigkeit in Salzgitter

17,7 Prozent der arbeitslos gemeldeten Menschen in Salzgitter sind im Verkehrs- und Logistiksegment ausgebildet. Für diese 897 Personen sind im Verkehrs- und Logistikbereich in Salzgitter 170 Arbeitstellen offen geblieben. Das ist ein Anteil von 15,5 Prozent aller offenen Arbeitsstellen in der Stahlstadt, wie aus der Auswertung der Agentur für Arbeit hervorgeht. Die zweitgrößte Gruppe an Arbeitslosen hat laut Agentur für Arbeit eine Ausbildung in sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen. Dazu zählen Berufsgruppen, die sich im Wesentlichen mit der Erziehung, Betreuung, (Aus-)Bildung und der sozialen Beratung befassen. Für diese 557 Menschen waren in Salzgitter im Dezember nur 68 Stellen offen.

Foto: Jürgen Runo

Diese Branchen waren außerdem von hoher Arbeitslosigkeit betroffen: Handelsberufe (10,1 Prozent), Reinigungsberufe (9,3 Prozent), Bau- und Ausbauberufe (7,7 Prozent), Lebensmittel und Gastgewerbeberufe (7,6 Prozent).

