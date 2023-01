Salzgitter-Auskenner mit Spaß am Rätseln: Familie Tuski

Neunmal geballte Salzgitter-Kompetenz – gepaart mit Neugierde und Spaß am Rätseln. So hat die Familie Tuski alle 24 Rätsel unseres Adventskalenders richtig gelöst. Wir hatten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, vom 1. bis zum 24. Dezember, jeden Tag ein Foto präsentiert und gefragt: Was ist das – und wo befindet es sich? Es waren einige harte Nüsse dabei. Aber: Drei Einsender hatten am Ende alle 24 Rätsel richtig gelöst und eingesendet, so dass das Los entscheiden musste. Gewonnen hat die Familie Tuski aus Haverlah. Wie versprochen haben wir der Sieger-Familie einen Besuch abgestattet und stellen sie nun heute vor.

In einer Gemeinschaftsleistung hat die Familie Tuski unser Adventskalender-Rätsel fehlerfrei gelöst

Der Termin passt perfekt, denn an diesem Mittwochmittag sind tatsächlich (fast) alle, die in der Familiengemeinschaft mitgeraten haben, bei Anja und Lando Tuski versammelt, um den 28. Geburtstag der Gastgeberin zu feiern. Überhaupt unternimmt das junge Ehepaar viel mit der Familie. „Einmal im Monat ist Familiensonntag. Dann treffen wir uns hier zum Essen, Plaudern oder auch Spazierengehen“, erzählt das Geburtstagskind fröhlich. Seit Sohn Mika Matheo – ein Jahr alt – auf der Welt sei, sei das so. Mit dabei sind dann Eltern, Oma und Uroma. Mit Mika Matheo also am Ende stolze vier Generationen. Der größte Teil kommt aus Haverlah, der andere aus Salzgitter-Bad.

Klar, dass der jüngste Spross der Familie nicht mitgeraten hat bei unserem Adventskalender-Rätsel, alle anderen aber schon. Viel lief dabei über eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Besonders wissbegierig seien übrigens die Herren in der Runde gewesen – Armin Stubbe und Dirk Tuski – berichten die Damen. „Wenn wir morgens um 7 Uhr aufgestanden sind, war das Rätsel des Tages oft schon gelöst“, fügt Lando Tuski lachend an. Das allerdings sei nicht immer der Fall gewesen, denn die eine oder andere harte Nuss sei auch für die neun Rätsel-Fans dabei gewesen. Zum Beispiel? „Der Löwe in Ringelheim“, sagt Bärbel Tuski. Widerspruch. „Nein. Der war doch am Ende ganz einfach, weil er auf fast allen Hochzeitsfotos von Anja und Lando zu sehen war“, wirft Armin Stubbe ein. Und richtig. Lando Tuski zückt ein Hochzeitsfoto. 2019 haben er und Anja in Ringelheim am ehemaligen Taubenturm auf dem Gutshof der Familie Löwe geheiratet. Und dort – gleich nebenan – steht genau der Löwe, den wir hinter dem 16. Türchen unseres Adventskalenders versteckt hatten. Glück muss man eben bei solchen Rätseln auch mal haben.

Um ein Bilderrätsel zu lösen, sind Familienmitglieder auch mal durchs Stadtgebiet gefahren

Wirklich schwer sei aber zum Beispiel auch der Teich an der ehemaligen Tonkuhle in Thiede gewesen. Lange mit im Rätsel-Rennen sei hier auch der Heerter See gewesen. „Aber da passte dann doch einiges nicht. Entscheidend war dann der Hinweis auf die Nachbarstadt. Ich habe dann alle Hinweise nochmal zusammen gegoogelt – und gesagt: Es ist Thiede. Wenn nicht, nehme ich das auf meine Kappe“, schildert Martina Tuski. Um herauszufinden, was sich hinter dem Graffiti-Rätsel von Türchen 5 verbirgt, sind Familienmitglieder ausgeschwärmt. So war Bärbel Tuski zu einer Brücke an der Nord-Süd-Straße gefahren, um festzustellen: Dort ist es nicht. Lando Tuski habe sich dann ebenfalls auf den Weg gemacht – und gemeldet: An der Bahnbrücke bei Calbecht befindet sich das richtige Bild. Alles in allen habe es der Familie riesigen Spaß bereitet. „Wir waren an Orten, an denen wir seit Jahrzehnten nicht waren. Und haben festgestellt, was wir alles in nächster Zeit einmal in Ruhe ansehen müssen. Und im Dezember sind wir beim Adventsrätsel wieder dabei“, versichern die Sieger zum Abschied.

Mitgerätselt haben bei der Siegerfamilie: Anja, Bärbel, Dr. Dirk, Julian, Martina, Lando und Mika Matheo (außer Konkurrenz) Tuski sowie Armin und Sabine Stubbe und Irmgard Weiß.

