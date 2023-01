Betrunkene Fahrerin rammt 4 Fahrzeuge bei Unfall in Salzgitter

Salzgitter. In einer Linkskurve verliert eine 32-Jährige die Kontrolle und kracht in parkende Fahrzeuge. Anderswo in Lebenstedt gibt es einen teuren Parkrempler.

Bei einem Autounfall in Salzgitter hat eine alkoholisierte 32-Jährige vier parkende Fahrzeuge stark beschädigt. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall auf dem Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr leichte Gesichtsverletzungen, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Die Frau muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, ihren Führerschein behielten die Polizisten ein. Die Polizei rechnet mit einem erheblichen Sachschaden – wie hoch dieser genau ist, war am Samstag jedoch zunächst unklar.

Parkrempler – 7000 Euro Schaden

Die Polizei berichtet am Samstag weiter von von einer Fahrerflucht. Laut Meldung war auf der Erich-Ollenhauer-Straße ein Unbekannter gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und anschließend geflüchtet, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 7.000 Euro und bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 05341 / 1897-0.

Weiter erwischte die Polizei einen 18-Jährigen, der in einem Auto unterwegs war, das keine Versicherung hatte. Es folgt ein Strafverfahren.

