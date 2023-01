Dieb stiehlt aus Lebenstedter Kaufhaus Parfum und beißt Zeugen

Salzgitter. Bereits Ende Dezember hat es einen Diebstahl in Salzgitter gegeben. Bei der Flucht biss der Täter einen Mann in die Hand.

Bereits am 27. Dezember, gegen 12.20 Uhr, war ein Täter beim Diebstahl von Parfum in einem Kaufhaus in Lebenstedt, In den Blumentriften, beobachtet worden. Den mutmaßlichen Täter, einen 27-jähriger Mann aus Salzgitter, konnte die Polizei später durch die Polizei ermitteln, so eine Mitteilung. Bei der Flucht aus dem Kaufhaus soll demnach ein bislang unbekannter Zeuge versucht haben, den Täter auf der Rolltreppe des Kaufhauses aufzuhalten.

Um seine Flucht fortzusetzen, habe der Täter dem unbekannten Zeugen daraufhin in die Hand gebissen. Der Zeuge habe im Anschluss ebenfalls das Kaufhaus unerkannt verlassen. Dieser unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

