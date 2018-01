Unbekannte brechen Garage auf

Salzgitter-Bad Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag, 12 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, in eine Garage an der Hedwigstraße eingedrungen. Sie hebelten das hölzerne Tor auf, entwendeten offensichtlich aber nichts. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.