Feuerwehr sichert lose Dachziegel

„Gefahr für Fußgänger“, dies meldete ein Passant am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr der Polizei in Salzgitter-Bad. Er hatte beobachtet, dass sich auf dem Dach des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Kaiserstraße/Altstadtweg Dachziegeln gelöst hatten und auf den Gehweg zu fallen drohten. ...