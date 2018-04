16 000 Euro Schaden nach Autokollision

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 8 Uhr in der Breiten Straße gekommen. Laut Polizei befuhr eine 49-jährige Salzgitteranerin in einem roten PKW Skoda Fabia die Breite Straße. Ihr entgegen kam ein kleineres, dunkleres Auto, das, so sagte die Salzgitteranerin, dabei zu weit auf ihrer...