Täter zündet in Buswartehäuschen abgelegte Zeitungen an

Salzgitter-Bad Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen einen Stapel Zeitungen angezündet, die an einer Bushaltestelle in Höhe des Gustav-Stollberg-Rings abgelegt wurden. Laut Polizeibericht trug sich die Tat gegen 5 Uhr zu. Das Feuer konnte sich nicht ausbreiten, so dass das Bushaltestellenhäuschen...