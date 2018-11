Bilderbücher auf Leinwand und Gastleser aus Staatstheater

Andächtig hören die 28 Neunklässler Theresa Meidinger im Kreis sitzend zu. Die Theaterpädagogin des Staatstheaters in Braunschweig liest aus dem Buch „Als wir träumten“ von Clemens Meyer. Sie ist einer der zehn Vorleser am gestrigen Vorlesetag in der Realschule. Anstatt Mathe bei Klassenlehrer...