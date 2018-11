Lebenshilfe zeigt gelebte Inklusion

„Ich, Du, Wir – zusammen sind wir stark“ – besser als in dieser Zeile aus dem eigenen Song der inklusiven Band Fantasie kann der Auftrag der Lebenshilfe nicht formuliert werden. Menschen ohne und mit Beeinträchtigungen zusammenzubringen, ist das erklärte Ziel und auch bedeutsam für den Tag der Lebenshilfe, zu dem die Einrichtung am Sandgrubenweg in Gebhardshagen am Sonntag eingeladen hatte. Schätzungsweise 3000 Menschen strömten auf...