Polizei sucht Fahrradeigentümer

Ein 26-jähriger Mann aus Salzgitter ist am Sonntagnachmittag, 30. Dezember, mit einem Fahrrad in Gebhardshagen, Am Fuchsloch, unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wird. Bei dem Mann fiel auf, dass er in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilt. Bei einer später durchgeführten Atemalkoholmessung konnte ein Wert von 1,4 Promille ermittelt werden. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Zur Tatzeit war der Mann im Besitz eines Fahrrades, welches ihm offensichtlich nicht gehörte. Es handelte sich um ein silbernes Trekkingrad. Die Polizei veröffentlicht diesbezüglich das Foto des sichergestellten Rades und sucht in diesem Zusammenhang den tatsächlichen Eigentümer. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Gebhardshagen unter

(05341) 73 61

.