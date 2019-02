Jetzt steht das Studium im Mittelpunkt

Von Yvonne Weber

Hannah Johns erinnert sich, wie feierlich die Veranstaltung des Gemeinsam-Preises im Braunschweiger Dom im vergangenen Jahr war. „Das Konzert war toll. Es war wirklich sehr interessant die anderen Projekte kennen zu lernen“, berichtet die 23-Jährige. Sie und ihr Freund Felix Funke waren Kandidaten für 2018, weil sie sich außerordentlich für junge Flüchtlinge engagiert haben. Innerhalb des vergangenen Jahres ist viel passiert bei den jungen Salzgitteranern. Das Ehrenamt musste allerdings ruhen. Büffeln ist angesagt. Hannah Johns beginnt demnächst ihr fünftes Semester in „Soziale Arbeit“ in Wolfenbüttel. Sie zieht im April in ihre erste Wohnung nach Braunschweig. Ihr Partner Felix schließt in diesem Jahr seine Ausbildung als Sozialassistent ab. Dann soll ein Studium folgen. Ob es das Berufsschullehramt oder auch Soziale Arbeit ist, wisse er noch nicht. Jetzt heißt es erstmal Köpfe in die Bücher stecken und für die anstehenden Prüfungen lernen. Dennoch wollen beide die eine oder andere Aufgabe bei ihrer Evangelischen Jugend in Salzgitter-Bad übernehmen. „Ich möchte eine Fortbildung leiten und dafür ein Programm ausareiten. Das Thema steht aber noch nicht fest“, erzählt die junge Jugendleiterin mit ihren blauen Haaren und der großen Brille. Sie wird auch heute noch von ihren damaligen Schützlingen erkannt. Ab und zu kommen ihre ehemaligen Schüler in den Jugendraum der Kirche. Hier habe sie wöchentliche Deutschkurse für Flüchtlinge gegeben. Um vor allem auch Frauen mit kleinen Kindrn einen Deutschkurs zu ermöglichen, übernahmen sie von März bis Juli 2016 zweimal wöchentlich mit einem Freund die Kinderbetreuung für den Deutschkurs der Volkshochschule im Kinder- und Jugendtreff Hamberg. Sie engagierten sich bei Wochenendseminaren und Juleica-Kursen für Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien. Zur Integration und dem Aufbau von Vertrauen untereinander haben die beiden Jugendleiter viel beigetragen. In der Noah-Kirchengemeinde hat sich Hannah Johns in der Arbeit mit Konfirmanden und Konfirmandinnen engagiert. Nun kommt ihnen die Arbeit auch in ihrer Ausbildung und im Studium entgegen. „Es hat mir immer viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Die organisatorischen Fähigkeiten bringen mich auch jetzt weiter“, berichtet Hannah Johns, die auch beim diesjährigen Kinderzeltlager im Harz das Küchenteam unterstützen wird. Im Moment kümmert sie sich um den Instagram-Account der Evangelischen Jugend Salzgitter-Bad. Unter evj_sz_bad stellt sie regelmäßig Fotos von den Veranstaltungen ins Netz und hält nicht nur die Teilnehmer so auf den Laufenden. Die 139 Abonnenten sollen noch mehr werden.