Schicksal der Brandhäuser in der Altstadt noch unklar

In den Dächern klaffen Brandlöcher, Dachziegel liegen auf dem Boden. Eine Absperrung schützt Passanten weiterhin vor der Gefahr, dass die Häuser zusammen stürzen. Nach dem Brand auf dem Klesmerplatz ist derzeit nicht klar, was mit den Gebäuden passiert: Abriss oder Sanierung? Ein Heimatforscher, der in unserer Zeitung nicht namentlich genannt werden möchte, kennt die Häuser und deren Geschichte. „Die betroffenen Gebäude stehen unter...