An einem Feldweg im Bereich des Driftweges wurde das Auto gefunden.

Wartjenstedt. Ein beschädigter silberner BMW wurde im Graben gefunden. Das Auto hatte keine Kennzeichen. Insassen waren nicht am Ort. Zeugen werden gesucht.

Autofund in Wartjenstedt gibt der Polizei Rätsel auf

Der Polizei Salzgitter-Bad wurde am Samstag, 7.15 Uhr, gemeldet, dass an einem Feldweg im Bereich des Driftweges in der Ortschaft Wartjenstedt ein Auto im Graben liegt. Die Beamten fanden laut Polizeibericht einen stark beschädigten silbernen BMW vor, der ein Brückengeländer durchbrochen und eine Grundstücksmauer beschädigt hatte. Von möglichen Insassen des Fahrzeugs habe jede Spur gefehlt.

An dem Auto waren laut Polizei keine Kennzeichen angebracht, eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden werde auf 4750 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 8250 bei der Polizei zu melden.