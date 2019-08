33. Seniorentag in Salzgitter-Bad wird vorbereitet

Unter dem Motto „Generation Miteinander“ findet am Mittwoch, 14. August, der Seniorentag in der Innenstadt von Salzgitter-Bad statt. Dort werden 44 Informations- und Beratungsstände, ein buntes Bühnenprogramm und ein reichhaltiges Verpflegungsangebot vorbereitet sein, heißt es in der...