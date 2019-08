Salzgitter-Bad – Fahren ohne Führerschein und Körperverletzung

Zu dem Zwischenfall kam es an der Breiten Straße.

Salzgitter-Bad. Erst wurde der Mann im Auto erwischt, später trafen ihn die Beamten in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin.

Ein 25-jähriger Mann steht laut Polizei im Verdacht, in Salzgitter-Bad, Breite Straße, am Sonntag, 4. August, zwischen 1 und 2 Uhr unbefugt das Auto einer Bekannten benutzt und anschließend unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Für das Auto bestehe kein Versicherungsschutz. Ein Alkotest habe bei dem Mann einen Wert von 0,87 Promille ergeben. Insgesamt seien gegen den Mann vier Verfahren eingeleitet worden.

Gegen 5 Uhr am Sonntag sei es durch den Mann zu einer leichten vorsätzlichen Körperverletzung in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin gekommen. Eine 37-jährige Frau sei von dem Mann leicht verletzt worden, nachdem sie ihn aufgefordert hatte, die Wohnung zu verlassen. Die Frau stellte Strafantrag wegen Körperverletzung, so die Polizei.