In Salzgitter-Bad: Kein Führerschein und Drogenverdacht

Während der Kon-trolle eines Motorrollers am Samstag, 24. August, gegen 12.34 Uhr auf der Breiten Straße in Salzgitter-Bad stellte sich laut Polizei heraus, dass der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand der Verdacht, dass vom Fahrer Betäubungsmittel konsumiert wurden, so die Polizei weiter. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobe wurde vorgenommen.