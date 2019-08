Gebhardshagen: Mit 119 Stundenkilometern statt 60 unterwegs

Gebhardshagen. Die Polizei hatte Tempokontrollen in Gebhardshagen durchgeführt. Insgesamt 17 Verstöße wurden registriert.

Die Polizei hat am Mittwoch, 28. August, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr im Bereich Nord-Süd-Straße/Erzwäsche/Vor der Burg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt etwa 120 Fahrzeuge seien in der Zone mit der Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern kontrolliert worden, meldet die Polizei.

Es gab 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die höchste an diesem Tag gemessene Geschwindigkeit betrug 119 Stundenkilometer.

Die Polizei kündigt weitere Messungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.