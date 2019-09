Salzgitter-Bad. Warum die zwei Container in Brand gerieten, ist zurzeit noch unklar. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Müllcontainer brannten in Salzgitter-Bad

Zwei Müllcontainer haben Donnerstagnacht gegen 3 Uhr in der Engeroder Straße gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Gründe für den Brand bisher noch ungeklärt. Die Feuerwehr Salzgitter löschte das Feuer. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung setzen.