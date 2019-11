Salzgitter-Bad: Polizei sucht Unfallverursacher

Der Schaden beträgt rund 5000 Euro, so die Polizei. (Symbolbild)

Unfallflucht begangen hat am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr ein Fahrzeug auf der Nord-Süd-Straße. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unfallverursacher beim Abbiegen in die Engeroder Straße dem Volvo eines 68-Jährigen die Vorfahrt genommen. Der Volvofahrer wich aus, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch fiel der mitgeführte Anhänger auf die Seite. Es entstand ein Schaden von zirka 5000 Euro.

Die Polizei fahndet nun nach dem Verursacher. Genaue Angaben zum Fahrzeug können nicht gemacht werden, so die Polizei weiter. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung setzen.