Schüler werden bei der Ostfalia in Calbecht zu Gasthörern

Die Kinder der Grundschule An der Wiesenstraße in Salzgitter-Bad besuchten bei ihrem „Hochschultag auf Probe“ gleich zwei Vorlesungen in einem „richtigen“ Hörsaal und mit „echten“ Lehrenden, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Audimax der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien startete Professorin Grit Leßmann mit der ersten 45-minütigen Vorlesung, in der sie den Schülern die Funktion des Geldes näherbrachte. Hierbei fand sie gemeinsam mit den Kindern Antworten auf die Fragen, warum gibt es Geld überhaupt, sehen die Münzen in allen Euro-Ländern gleich aus und wie hat man früher bezahlt? Die Vorlesung endete schließlich mit einem Quiz, bei dem alle Junior-Studenten mitrieten, heißt es weiter.

Nach einer halbstündigen Pause mit Obst, Saft und Keksen war „Mobil? Ich versteh nur Bahnhof!“ das Thema von Professor Sven Strube. Er beschäftigte sich in seinem Vortrag damit, was es bedeutet, mobil zu sein und was alles dazu gehört, damit wir jeden Tag mobil sein können, um zum Beispiel in die Schule zu kommen. Aber auch die negativen Auswirkungen von Mobilität wie Lärm oder Umweltverschmutzung waren Teil der Vorlesung, so die Ostfalia. Dies habe zu der Frage geführt, wie Mobilität in der Zukunft aussehen könnte. Ein großes Thema sei unter anderem die Elektromobilität gewesen.

Die Schüler hätten sich für die Zukunft allerdings auch „selbstfahrende“ (autonome) Fahrzeuge vorstellen können, genauso wie fliegende Autos. Dieser spannende und lehrreiche Hochschultag, der offensichtlich allen Junior-Studenten gefallen habe, so die Ostfalia, sei mit einem gemeinsamen Essen in der Mensa am Campus Salzgitter beendet worden.