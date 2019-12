Hunderte besuchen Modelleisenbahnbörse in Salzgitter-Bad

Die Modelleisenbahn- und Autobörse am Wochenende in der Verkaufshalle des Autohauses Strube in der Porschestraße in Salzgitter-Bad war für Hunderte von Besuchern ein kleines Mekka. Da gab es nicht nur die so geliebten, gerade noch fehlenden kleinen Lokomotiven, Bahnwagen in den verschiedenen Spurarten oder Automodelle zu kaufen, sondern auch noch andere interessante Modelle. Auch wer nur dringend einige Ersatzteile suchte, wurde...