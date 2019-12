Kostenloses Weihnachtskonzert in Salzgitter-Bad

Der Gospelchor „Feel the spirit“ und der Kinder- und Jugendchor der katholischen Kirchengemeinde St. Marien laden zum gemeinsamen Weihnachtskonzert ein. Es findet statt am Sonntag,

15. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Christ-König-Kirche Salzgitter-Bad, Breite Straße 84/Kattowitzer Platz. Beide Chöre werden von dem Profimusiker Zenon Zimnik geleitet und am Piano begleitet, heißt es in einer Mitteilung.

Auch Schlagwerk wird dabei sein. Der Eintritt ist frei. Die beiden Chöre präsentieren einzeln und gemeinsam moderne geistliche Lieder, traditionelle und moderne Gospels und Spirituals sowie Film- und Musicalmelodien, darunter „Hail Holy Queen“ aus dem Film „Sister Act“ und ein Medley aus „Das Phantom der Oper“. Außerdem erklingt eine originelle Chorkomposition in lateinischer Sprache mit mittelalterlichen Transkriptionen über das Thema „Ubi Caritas“ von der heute noch lebenden Komponistin

Audrey Snyder. Mit Weihnachtsliedern, gesungen von beiden Chören gemeinsam, klingt das Konzert aus. Zu dem Weihnachtspotpourri gehören „Fröhliche Weihnacht“ und „Zu Bethlehem geboren“ sowie „Santa Claus ist coming to town“ und „Feliz navidad“. red