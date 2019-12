Traditionskonzert begeistert Besucher in Salzgitter-Bad

Herzerwärmend, gefühlvoll, aber auch energiereich. So war das Konzert von Big Daddy Wilson und seiner Band am Donnerstagabend in der Kniestedter Kirche. Das Veranstaltungshaus war so gut gefüllt, dass die Besucher fast auf den Türklinken saßen. Dementsprechend gelöst war die Stimmung beim...