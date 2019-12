Salzgitter-Bad. Die unbekannten Täter schlugen in einem Textilgeschäft in der Straße „An der Erzbahn“ zu. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Diebe in Salzgitter-Bad stehlen 67-Jährigem die Geldbörse

Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 14.30 Uhr die Brieftasche eines 67-jährigen Mannes aus Hessen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einem Textilgeschäft an der Straße „An der Erzbahn“ zu dem Diebstahl. Der Schaden beläuft sich auf zirka 600 Euro.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung setzen.