Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet um Hinweise zu dem Silvester-Vorfall auf der Rheinstraße.

Salzgitter-Bad. Der Vorfall ereignete sich in der Silvesternacht auf der Rheinstraße – der Geschädigte erlitt ein Knalltrauma. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannter wirft in Salzgitter-Bad Böller auf einen Passanten

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Silvesternacht gegen 3.15 Uhr auf der Rheinstraße offenbar vorsätzlich einen Silvesterböller in Richtung eines 32-jährigen Mannes geworfen. Der Knallkörper explodierte schließlich in Kopfnähe des Passanten, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit. Hierdurch habe der Geschädigte ein Knalltrauma erlitten.

Die Polizei leitete nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Verursacher ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen: (05341) 8250.