Fitnesspark Salzgitter-Bad: Noch fehlt Geld

Salzgitter-Bad. In Salzgitter-Bad laufen die Planungen für den Lions-Fitnesspark. Unter dem Motto „Salzgitter in Bewegung – machen Sie mit!“ steht das Konzept.

100.000 Euro sind nötig, um neun Stationen mit qualitativ hochwertigen Geräten für ein vielfältiges Training für Anfänger und Fortgeschrittene anzuschaffen, heißt es in der Mitteilung der Salzgitter GmbH Bäder, Sport und Freizeit. Mehr als 70.000 Euro hätten die Initiatoren bereits zusammen.

Am Anfang der Idee habe ein Wochenendausflug der Salzgitteranerin Edda Alex gestanden. In Oldenburg habe sie eine öffentliche Fitnessanlage entdeckt. Das müsse doch auch in Salzgitter möglich sein, habe sich die Physiotherapeutin gedacht. Bei Oberbürgermeister Frank Klingebiel, inzwischen Schirmherr des Projekts, sei die Idee gut angekommen. Ein öffentlich zugänglicher Fitnesspark erreiche alle und biete die Möglichkeit einer gesundheitsfördernden Freizeitgestaltung in der Kommune. Die Menschen könnten das Angebot kostenlos nutzen, um aktiv etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun.

Der geplante Standort auf der Grünfläche hinter dem Parkplatz am Thermalsolbad in der Nähe des Kneipptretbeckens sei bereits als Start- und Zielpunkt bei Vereinen, Spaziergängern, Lauf- und Walkinggruppen etabliert. Er sei ein guter Treffpunkt. Gastronomie und sanitäre Anlagen des Bades seien in unmittelbarer Nähe.

Bei der Konzeptentwicklung habe die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH geholfen. Das Konzept habe auch die Jury des Lions-Clubs Salzgitter Schloss-Salder überzeugt, die das Projekt im Rahmen ihres Jubiläumswettbewerbs anlässlich des 20-jährigen Bestehens eindeutig für förderungswürdig beurteilt habe und 20.000 Euro Startkapital bereitstellte. Seitdem laufen die Planungen für den Fitnesspark, für den der frühere Präsident der Lions, Thomas Sindern, noch eine weitere Spende vom Lions-District Niedersachsen in Höhe von 4000 Euro organisiert habe. Für den Parcours seien neun Geräte ausgesucht worden. Den Betrieb werde die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH übernehmen. Sie sucht zur Finanzierung noch Partner, die ihr Logo auf den Tafeln mit Übungsbeschreibungen platzieren wollen. Auch für die Bodenarbeiten zur Vorbereitung des Untergrundes werden noch Spender gesucht. Die Projektgruppe, so heißt es, sei zuversichtlich, bis April die nötigen 100.000 Euro zusammenzubekommen.