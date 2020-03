Ringelheimer Wehr rückt 20-mal aus

Auf dieses Ereignis schaute während der Jahressitzung der Wehr Ortsbrandmeister Christian Möker zurück. Die Kinderwehr sei die 16. ihrer Art in Salzgitter.

Im Jahresbericht sprach Möker von 20 Einsätzen, zu denen die Aktiven der Ringelheimer Ortswehr 2019 ausgerückt seien. Zudem seien verschiedenste Aus- und Weiterbildungen absolviert worden. Im Ergebnis seien insgesamt

2420 Dienststunden zusammengekommen, heißt es in der Mitteilung der Wehr.

Als besonderes Ereignis des Vorjahres habe der Ortsbrandmeister auch die Übergabe eines neuen Löschgruppenfahrzeuges an die Ringelheimer Wehr hervorgehoben.

Neben Berichten aus den einzelnen Bereichen habe es bei der Jahressitzung auch Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen von Mitgliedern gegeben. So seien Wilken Löwe und Dimitri Galinow nach Abgabe des Gelöbnisses zu Feuerwehrmännern ernannt worden. Torben Schur wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Hendrik Belke zum Löschmeister und Torben Tacke zum Hauptlöschmeister befördert.

Dany Haß und Torsten Wedde wurden jeweils für 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Günter Bosse, so heißt es weiter, sei seit 50 Jahren dabei, Klaus Sczesny seit 60 Jahren. Hans Jürgen Sievers erhielt ein Präsent für 25-jährige Fördermitgliedschaft. Abschließend habe die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Ringelheim eine Spende in Höhe von 2030 Euro an die eigene Jugendfeuerwehr übergeben.